«Динамо-ЛО» обыграло «Шахтёр» в матче турнира за 9-12 места Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) одержал победу над «Шахтёром» (Солигорск) в матче 2-го тура за 9-12 места российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 32:30).

Напомним, во встрече 1-го тура мини-турнира клуб из Ленинградской области также был сильнее: тогда «Динамо-ЛО» обыграло «Шахтёр» в четырёх сетах.

В воскресенье, 28 апреля, волейболисты «Динамо-ЛО» встретятся с «Газпромом-Югра» (Сургут). Матч начнётся в 15:00 мск. Отметим, что на данный момент у команды из Ленинградской области продолжается серия из пяти побед. В матчах за 9-12 места «Динамо-ЛО» ещё ни разу не проигрывало соперникам. У клуба из Сургута сейчас три поражения в четырёх матчах.