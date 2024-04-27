«Динамо-ЛО» обыграло «Шахтёр» в матче турнира за 9-12 места Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) одержал победу над «Шахтёром» (Солигорск) в матче 2-го тура за 9-12 места российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 32:30).
Пари Суперлига - плей-офф (м) . Турнир за 9-12 места. 1-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Шахтёр
Солигорск
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Шахтёр: Авдоченко, Комар, Драпчинский, Сафонов, Марченко, Козицын, Егоров, Кураш, Заборовский, Масько, Богатко, Коновалов, Ковалев
Динамо-ЛО: Борчиков, Коленковский, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Пирайнен, Тюшкевич, Довгань, Фёдоров, Литвиненко, Вишневецкий, Шенкель, Каюмов, Лапин
Напомним, во встрече 1-го тура мини-турнира клуб из Ленинградской области также был сильнее: тогда «Динамо-ЛО» обыграло «Шахтёр» в четырёх сетах.
В воскресенье, 28 апреля, волейболисты «Динамо-ЛО» встретятся с «Газпромом-Югра» (Сургут). Матч начнётся в 15:00 мск. Отметим, что на данный момент у команды из Ленинградской области продолжается серия из пяти побед. В матчах за 9-12 места «Динамо-ЛО» ещё ни разу не проигрывало соперникам. У клуба из Сургута сейчас три поражения в четырёх матчах.
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