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Тренер «Локомотива» Арсов: будем надеяться, что в Казани заберём чемпионство

Тренер «Локомотива» Арсов: будем надеяться, что в Казани заберём чемпионство
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов прокомментировал игру своей команды в четвёртом матче финальной серии с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Да, вели 2:0, но не дотянули. Чисто психологически. Повелись на игру соперника, а они подняли скорость. Поменяли связку, Матвеева вышла отлично, очень хорошо повела игру. У нас же немного не хватило сил. Позавчера выиграли 3:0, сегодня не получилось удержать преимущество. На тай-брейке было близко, но случились индивидуальные ошибки. Жаль, что не смогли подарить нашим болельщикам победу, порадовать их. Но «Динамо-Ак Барс» — классная команда. Сейчас надо восстановиться очистить голову. Потому что на первое место выходит уже психология. Будем надеяться, что в Казани заберём чемпионство», — приводит слова Арсова пресс-служба «Локомотива».

«Динамо» на выезде в упорной борьбе одолело «Локомотив» со счётом 3:2 (15:25, 24:26, 25:19, 25:19, 19:17). Волевая победа позволила подопечным Зорана Терзича сравнять шансы в борьбе за титул. Судьба трофея решится в пятой игре серии, которая пройдёт в Казани 29 апреля.

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