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Ирина Воронкова покинула «Экзачибаши» и присоединилась к индонезийскому «Попсиво Полван»

Ирина Воронкова покинула «Экзачибаши» и присоединилась к индонезийскому «Попсиво Полван»
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Российская 28-летняя доигровщица Ирина Воронкова покинула турецкий волейбольный клуб «Экзачибаши», в составе которого выступала последние два сезона. Воронкова уже заключила контракт до конца сезона с индонезийским клубом «Джакарта Попсиво Полван». Об этом сообщает спортивный портал BolaSport.com.

За два сезона в «Экзачибаши» Воронкова стала бронзовым призёром клубного чемпионата мира в 2022 году и выиграла турнир в 2023-м. В сезоне-2022/2023 клуб занял второе место в Лиге чемпионов и в чемпионате Турции. В текущем сезоне «Экзачибаши» в Лиге чемпионов остановился на этапе полуфиналов, занял второе место в Кубке и чемпионате Турции.

До перехода в турецкую лигу Воронкова провела четыре сезона в составе калининградского «Локомотива», была капитаном команды. Также Ирина играла за казанский «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо».

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