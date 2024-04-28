Чемпионат России по волейболу среди мужчин — Суперлига: расписание игрового дня 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, продолжится чемпионат России — 2023/2024 по волейболу среди мужчин среди команда PARI Суперлиги. Игры пройдут в рамках плей-офф и плей-аута. Соревнования будут длиться ориентировочно до 5 мая.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня 28 апреля.

Плей-офф среди мужчин:

«Динамо-ЛО» — «Газпром-Югра» — 15:00 мск;

«Нова» — «Шахтёр» — 15:00 мск;

«Факел» — «Белогорье» — 16:00 мск.

Плей-аут среди мужчин:

«Нефтяник» — «Югра-Самотлор» — 13:00 мск;

АСК — «Урал» — 16:00 мск

В прошлом году чемпионом России по волейболу среди мужчин стала команда «Зенит-Казань», серебро завоевала команда «Динамо» из Москвы. В этом году финальная серия проходит также между этими двумя командами. Москвичи проигрывают в серии — 0-2.