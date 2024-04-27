Алексей Вербов: мы – более эмоциональная команда, чем «Динамо»

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы над московским «Динамо» во втором матче финальной серии чемпионата России отметил, в чём видит главные различия между командами.

«Думаю, сегодня всем понравилась игра. Сил и эмоций ребята затратили уйму. Не только мы, конечно. Хотя мне кажется, что мы – более эмоциональная команда, чем «Динамо». Они всё-таки более спокойные. Нас иногда кураж поедает. Когда сваливаешься на эмоции, теряется немножко контроль над техникой, тактикой. Помню пять-шесть моментов, когда по тактике мы делали не то, о чём договаривались. Нужно играть с куражом, но дисциплинированно.

Сегодня были сложные моменты, но мы перетерпели. Интересный, настоящий финал достойных соперников. Ждём дальше такой же борьбы», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.