«Динамо-ЛО» обыграло команду «Нова» в турнире за 9-12-е места

Сегодня, 26 апреля, завершился матч между командами «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и «Нова» из Новокуйбышевска в рамках турнира за 9-12-е места мужской Суперлиги по волейболу. Со счётом 3:1 (26:28, 25:21, 25:22, 25:21) победу одержала команда из Ленинградской области.

Лишь первую партию «Динамо-ЛО» сыграло не в свою пользу. Уже во второй им удалось исключить часть ошибок и в итоге одержать победу.

Отметим, предварительный этап «Нова» завершила на 11-м месте, а «Динамо-ЛО» – на девятом месте. Помимо этих команд, в групповом турнире принимают участие «Шахтёр» и «Газпром-Югра». Их места в турнире распределятся согласно набранным очкам. Эти команды стали самыми последними в турнирной таблице чемпионата России по волейболу среди мужчин.