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«Динамо-ЛО» обыграло команду «Нова» в турнире за 9-12-е места

«Динамо-ЛО» обыграло команду «Нова» в турнире за 9-12-е места
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Сегодня, 26 апреля, завершился матч между командами «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и «Нова» из Новокуйбышевска в рамках турнира за 9-12-е места мужской Суперлиги по волейболу. Со счётом 3:1 (26:28, 25:21, 25:22, 25:21) победу одержала команда из Ленинградской области.

Лишь первую партию «Динамо-ЛО» сыграло не в свою пользу. Уже во второй им удалось исключить часть ошибок и в итоге одержать победу.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Турнир за 9-12 места. 1-й тур
26 апреля 2024, пятница. 16:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
НОВА
Новокуйбышевск
Динамо-ЛО: Борчиков, Коленковский, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Пирайнен, Тюшкевич, Довгань, Фёдоров, Литвиненко, Вишневецкий, Шенкель, Каюмов, Лапин
НОВА: Антонов, Пиун, Бескровный, Рохин, Шпилёв, Съемщиков, Папазов, Шалдыбин, Еремин, Пурин, Литвинов, Щербаков, Драгунов

Отметим, предварительный этап «Нова» завершила на 11-м месте, а «Динамо-ЛО» – на девятом месте. Помимо этих команд, в групповом турнире принимают участие «Шахтёр» и «Газпром-Югра». Их места в турнире распределятся согласно набранным очкам. Эти команды стали самыми последними в турнирной таблице чемпионата России по волейболу среди мужчин.

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