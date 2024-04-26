Зоран Терзич рассказал, как «Динамо-Ак Барс» удалось переломить ход матча с «Локомотивом»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче финальной серии с калининградским «Локомотивом».

«Перед третьей партией ничего особенного я команде не говорил. Обычные тактические установки. Единственное, что отметил – «Локомотиву» остался один шаг до победы, и нам бояться уже нечего. Нужно играть расслабленно. У нас так и получилось, а «Локомотив» — наоборот. Очень тяжело играть в финале, когда победа совсем рядом. И ещё надо отметить болельщиков – играть в такой обстановке большое удовольствие», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс».

«Динамо» на выезде в упорной борьбе одолело «Локомотив» со счётом 3:2 (15:25, 24:26, 25:19, 25:19, 19:17). Волевая победа позволила подопечным Зорана Терзича сравнять шансы в борьбе за титул. Судьба трофея решится в пятой игре серии, которая пройдёт в Казани 29 апреля.