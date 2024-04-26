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«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» М во втором матче финала и находится в шаге от титула ЧР

«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» М во втором матче финала и находится в шаге от титула ЧР
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Сегодня, 26 апреля, завершился второй матч финальной серии между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Казанцы одержали вторую победу подряд со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23).

После победы «Зенита» команда остаётся в шаге от титула чемпионов России по волейболу. Решающая игра состоится уже 30 апреля в гостях у московской команды.

В этом матче, в отличие от предыдущего, команде из Москвы удалось отыграть одну партию в свою пользу, но это не позволило им перехватить инициативу у соперника окончательно.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
26 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов

Напомним, в случае если казанская команда одержит победу, то сможет подтвердить титул чемпионов России. «Динамо» в прошлом году завоевало серебро. Третье место было у «Локомотива».

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