«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» М во втором матче финала и находится в шаге от титула ЧР

Сегодня, 26 апреля, завершился второй матч финальной серии между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Казанцы одержали вторую победу подряд со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23).

После победы «Зенита» команда остаётся в шаге от титула чемпионов России по волейболу. Решающая игра состоится уже 30 апреля в гостях у московской команды.

В этом матче, в отличие от предыдущего, команде из Москвы удалось отыграть одну партию в свою пользу, но это не позволило им перехватить инициативу у соперника окончательно.

Напомним, в случае если казанская команда одержит победу, то сможет подтвердить титул чемпионов России. «Динамо» в прошлом году завоевало серебро. Третье место было у «Локомотива».