Шоковая терапия на спасла. Как Польша впервые в истории выиграла волейбольную Лигу наций

В Гданьске завершился главный волейбольный турнир межсезонья – Лига наций. Сборная Польши на домашней площадке при поддержке тысяч болельщиков на трибунах сумела одолеть грозную команду США. Перед началом финальной встречи эксперты не брались определить явного фаворита.



Но родные стены полякам всё же помогли.

Игра нервов

Два подряд эйса Вильфредо Леона позволили полякам захватить инициативу в середине первого сета. И Польша повела игру. До конца первой партии кипела жёсткая борьба, но хозяева всегда были на полшага впереди – 25:23.

А во второй партии пришлось понервничать. Проигрывая со счетом 11:16, американцы выпустили на площадку Аарона Расселла. Он-то и помог им отыграться – 18:18. Доигровщик буквально за 10 минут вколотил в площадку четыре мяча из шести и поставил два блока. Счёт по партиям сравнялся.

А вот в третьем сете американцы, похоже, проиграли и весь матч. Они допускали очень много ошибок в атаке, а в ответ получали разящие удары. Всё это било и по психологии американцев. В итоге – семь ошибок за неполный сет, и при счёте 13:20 наставник сборной США Джон Спироу поменял почти весь основной состав. Шоковая терапия результата не принесла, и поляки вышли вперёд.

А четвёртый сет прошёл под аккомпанемент польского органа. От бойкой игры американцев не осталось и следа. «Звёздно-полосатые» уже на старте забуксовали и сразу отпустили соперника. Итоговый счёт – 3:1 в пользу хозяев площадки.

Победа в Лиге наций стала для сборной Польши первой в истории. Ранее им уже удавалось добраться до серебра (2021) и бронзы (2019, 2022).

Мужская сборная Польши Фото: volleyballworld.com

Выстраданная бронза

В матче за третье место развернулась ещё более ожесточённая борьба. За три часа до финала на той же площадке сошлись Япония и Италия.

Японцы были близки к тому, чтобы быстро обеспечить себе историческую бронзу: вели 2:0 по партиям, но всё-таки позволили Италии отыграться – 2:2.

В заключительном сете японцы вновь оживились и отлично играли как в нападении, так и на блоке. А решающий рывок Япония совершила на подачах своего капитана Юки Исикавы. Тот ярко сыграл в атаке, поставил точку в матче и оформил историческую победу своей команды. Итоговый счёт – 3:2.

Японцы тоже сотворили историю: прежде медалей Лиги наций у них не было.