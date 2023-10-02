«Играли полудрожащими руками». Главные события 1-го тура женской волейбольной Суперлиги

На волейбольной планете начался 33-й по счёту женский чемпионат России. 1-й тур показал: лидеры в порядке и готовы заряжать!

Безжалостный разгром дебютанта

В первом же туре Суперлиги сошлись чемпион прошлого сезона «Динамо Москва» и дебютант этого розыгрыша – «Атом-Курск».

Победа ожидаемо осталась за фаворитом. Девушки из Курска не смогли начать свой путь на высшем уровне с сенсации. На табло разгромный счёт – 0:3.

Чемпионки одержали, как говорится, победу на классе. В начале встречи «Атом» пытался навязать борьбу «Динамо», но с каждой подачей преимущество хозяек площадки только росло. Первая партия завершилась со счётом 25:13.

Во втором сете главный тренер москвичек Константин Ушаков заменил всю шестёрку. Но и так всё прошло без шансов для соперниц – 25:12.

А вот в третьем сете гости раскрепостились, заиграли и заставили девушек из «Динамо» ошибаться в атаке, да и сами действовали поточнее. На судьбу матча это не повлияло, но счёт в партии был уже куда более приличным – 25:21.

Ушаков заметил, что соперницы его не удивили. А вот рулевой «Атома» Юрий Токарев сказал, что команда провела игру «с полудрожащими руками».

«Не смогли успокоиться в течение всей игры. Как начали её полудрожащими руками, так и завершили. Были определённые отрезки, когда мы играли, выполняли свои задания, но сыграли ниже своих возможностей.

«Динамо Москва» — «Атом» Фото: vldinamo.ru

Будем надеяться, что сделаем выводы из ошибок, допущенных сегодня. Повторю, собственные ошибки – это собственные ошибки, и неважно, против кого ты играешь. Если мы не избавимся от них, результат будет такой же в дальнейших матчах. В первую очередь нам надо обратить внимание на то, что делаем мы, а не только на то, как играет соперник. Сможем – будем бороться, не сможем – значит, будем проигрывать», – цитирует специалиста ВФВ.

«Радоваться нам пока рано»

Подтвердили свой статус фавориток и волейболистки калининградского «Локомотива». В матче с «Уралочкой-НТМК» серебряный призёр прошлого сезона разобрался с гостями из Свердловской области в трёх сетах.

Отметилась в дебютной игре сезона и Ксения Парубец, которая в игре с бывшими партнёршами по команде наколотила 16 очков.

Казалось, бы «Уралочка» много и качественно атаковала, но все её попытки отобрать преимущество быстро купировались хозяйками площадки. Девушки из «Локомотива» заставляли соперниц ошибаться, а сам при этом умело вычерчивали на площадке атакующие линии. Результат – на табло.

Однако спокойной эту победу назвать нельзя.

«Конечно, мы довольны началом чемпионата – победили 3:0. Но всё было не так просто. Во второй партии ослабили подачу. Но главное, мы выполнили тренерскую установку. Мы очень хотели реабилитироваться после двух поражений в Кубке Столетия. Надеюсь, что у нас получилось. Но впереди ещё весь чемпионат, так что радоваться нам пока рано», – рассказала после игры капитан «Локомотива» Ксения Парубец корреспонденту ВФВ.

«Думала, что будет тяжелее»

В третьем наиболее ярком матче тура сошлись саратовский «Протон» и «Спарта» из Нижнего Новгорода. Гостьи были разбиты в трёх сетах.

«Протон» быстро ушёл в отрыв, но «Спарта» поначалу отыгрывалась. Хотя делать это из раза в раз было всё тяжелее – блокирующие соперниц работали как часы. В итоге ни в одном из сетов борьбы в концовке не получилось.

На счету Виктории Бобровой, которая к новому сезону подошла в отличной форме, сразу два реализованных сетбола. Да и вообще, команде, кажется, удалось отлично подвестись к старту Суперлиги после Кубка Столетия.

«Думала, что будет тяжелее. Всё равно всё волнительно, против своей бывшей команды играть, но там девчонок не так много осталось с теми, с кем мы играли. Сделали всё как умеем. Атмосфера в «Звёздном» очень понравилась. Тут собирается очень большое количество зрителей ещё до игры. Все поддерживают команду. Это очень приятно. Спасибо большое болельщикам», – цитирует диагональную «Протона» Наталью Селивёрстову ВФВ.

«Спарта» — «Протон» Фото: proton-saratov.ru

А тренер «Спарты» Станислав Саликов посетовал на несыгранность состава.

«Особых ожиданий не было. Хотелось бы стабильно сыграть, на равных. Такие моменты были. Хотя бы этому можно порадоваться. Но без провалов не обойтись. Многие игроки покинули «Спарту» в прошлом году. Это новая команда по сути», – приводит слова главного тренера «Спарты» ВФВ.

Помимо столичного «Динамо», «Локомотива» и «Протона», победы в трёх сетах одержали «Динамо – Ак Барс» и «Динамо-Метар». Три очка также набрала «Ленинградка», обыгравшая «Енисей» в четырёх партиях. Так что лидеров в чемпионате пока сразу шесть. А 2-й тур – уже в выходные.