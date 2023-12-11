«Локомотив» включил режим «турбо»: переломил сложнейший матч и сохранил лидерство

В заключительном матче 9-го тура мужской волейбольной Суперлиги недавний лидер чемпионата «Факел» из Нового Уренгоя принимал бронзового призёра прошлого сезона – «Локомотив» из Новосибирска.

Команды подошли к этой встрече с разным настроем. Новосибирцы были на первом месте: «Локо» имел в активе семь побед и лишь одно поражение от московского «Динамо». «Факел» же после успешного отрезка в шесть побед притормозил, уступил казанскому «Зениту» и тем же бело-голубым и располагался лишь на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ямальцы в начале этого сезона походили на «Локо» образца прошлого года, когда их состав на игру формировался, исходя из наполненности лазарета. Если одни возвращались в заявку, то на больничный уходили другие. В «Факеле» сейчас ситуация похожая, и постоянная ротация не добавляет стабильности в игре, о чём и сказал главный тренер новоуренгойцев после матча с «Динамо» в прошлом туре: «Играли не оптимальным составом. У нас много травмированных и восстанавливающихся, в том числе не хватает капитана Сергея Гранкина. Надеемся на его скорейшее возвращение. Владислава Бабкевича также не хватает. Думаю, с этим связана такая нервозная игра. Но получилось задействовать весь резерв».

Вот и сейчас к отсутствующему Бабкевичу присоединился Сантьяго Данани, поэтому форму либеро пришлось надевать доигровщику Вадиму Юцкевичу. Именно он выполнял в матче всю черновую работу на задней линии, показав достаточно скромные показатели в приёме (24% «позитива», всего 10% доводки на «плюс-плюс» и три чистые ошибки). Но зато в заявку «Факела» вернулись Александр Мельников, Алексей Ковальчук и капитан Сергей Гранкин. Опытный связующий заметно поднял темп игры своей команды, что изрядно заставило потрудиться блокирующих из Новосибирска.

«Факел» — «Локомотив» Фото: fakelvolley.ru

У железнодорожников по сравнению с прошлым годом всё в порядке и все в строю. Серьёзную атакующую мощь в каждом матче у «Локомотива» представлял центр сетки, а также диагональный Илья Казаченков, который замыкал пятёрку лучших бомбардиров чемпионата страны. Поэтому задача у каждой команды Суперлиги одна: отодвинуть игру «Локо» от сетки. Это удавалось сделать подопечным Романа Емполова в первых двух партиях.

В первом сете акцент атаки новосибирцев после некачественной доводки сместился на крайних нападающих – Илью Казаченкова и Омара Курбанова. Последний благодаря своим безупречными действиям был явным лидером железнодорожников на старте матча. Но у «Факела» было кому ответить – опыт Евгения Сивожелеза и мощь Никиты Морозова помогали находить бреши в блоке «Локомотива». Вязкая игра длилась до самой концовки, где чище сыграли новосибирцы. Тройной блок «Локомотива» забрал сет – 26:24.

Успешное начало второй партии от новосибирцев остановил выход Сергея Гранкина. Капитан полностью поменял рисунок игры, выдавая скорость на края сетки. Нападающие «Факела» только и успевали укладывать свои атаки в площадку «Локомотива». Пайпом Сивожелез сравнял счёт в матче – 25:19.

«Факел» — «Локомотив» Фото: fakelvolley.ru

Пламен Константинов стал экспериментировать с составом, полностью заменив линию доигровщиков: Александр Костадинов и Сергей Савин заменили Курбанова и Атанасова. Игровое время также получили Игорь Тисевич и Павел Круглов. И с лихвой воспользовались представившейся им возможностью. Это отметил и тренер «Факела» после игры: «У «Локомотива» поменялись связующий и диагональный, и они сумели найти выход из сложной ситуации, а мы провалились в приёме, не сыграли блоком во второй зоне, не смогли Круглову ничего закрыть. Могли брать четвёртую партию, и уже в пятой всё решилось бы. Вели, но давали сопернику догнать».

Резервный диагональный «Локомотива» показал внушительные 75% в нападении, реализовав девять мячей из 12. И то, что работало у «Факела» первые два сета – приём и подача – дало сбой. Тисевич сразу заиграл своих «центров». Раз за разом атаки Круглова и Савина достигали цели. А затем доигровщик «Локомотива» ещё и сделал серию эйсов. Ямальцы даже в концовках не могли организовать погоню. И заключительные две партии закончились с одинаковым счётом – 25:21 в пользу из Новосибирска.

«Хорошие команды должны находить способы выигрывать, когда игра не идёт. Когда всё получается – там не нужно ничего искать и придумывать. А вот когда играешь плохо, но смог найти способ выиграть – это важно. Мы сегодня пытались подобрать подходящее сочетание игроков, которое будет лучше противодействовать той игре, которую показывал «Факел», особенно после выхода Сергея Гранкина во второй партии. И, я считаю, у нас получилось – выход Павла Круглова помог нам улучшить игру на блоке, плюс сам Павел в атаке умеет обходить руки блокирующих. Да, возможно, мы не с самого начала стали вкладываться в игру, подумали, может быть, что раз у «Факела» всё ещё нет Бабкевича, то будет легче. Но «Факел» – команда, которая дома ничего не отдаёт просто так, какие бы проблемы у неё ни были. Поэтому я доволен этими тремя очками» – сказал Пламен Константинов.

Лучшим игроком новосибирцев стал Сергей Савин. Доигровщик хоть и вошёл в игру со второй партии, но смог внести весомый вклад в победу, принеся своей команде 14 очков, пять из которых – на подаче. У «Факела» отметились Никита Морозов, у которого 18 очков, в том числе три блока и один эйс, и Евгений Сивожелез, в активе которого 17 набранных очков (из них три эйса).

Победа над «Факелом» увеличила победную серию «Локо» в чемпионате до пяти игр. И после 9-го тура команда Пламена Константинова по-прежнему удерживает первенство в турнирной таблице. У волейболистов из Нового Уренгоя также никаких изменений: они остались на седьмом месте.

Следующий матч ямальцы сыграют на выезде с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, у которого дела пока тоже обстоят не лучшим образом. Команда Виктора Сидельникова в питерском дерби уступила «Динамо-ЛО», не помог ей даже мощный десант фанатов футбольного «Зенита». Ну а новосибирцы на своей площадке сыграют с аутсайдером чемпионата – клубом АСК.