«Температура ощущалась как -41°С. Нешуточное испытание». Почему снежный волейбол — топ!

Играть надо в футбольных бутсах, россияне — топ-звёзды, вид спорта скоро может быть на Олимпиаде. А вы ещё ничего о нём не знаете?

В последнее время в России набирает популярность свежая разновидность волейбола – «снежка». В нашей стране активно проводят чемпионат и Кубок страны, есть и мировые соревнования, на которых россияне были звёздами, пока могли в них участвовать. Волейболистам приходится месить ногами сугробы и играть в экстремальные морозы. Зато у них есть реальный шанс в скором времени показать себя на зимних Олимпийских играх.

Снежный волейбол – это очень круто! И если вы ещё не понимаете почему, то вам поможет разобраться комментатор Маша Федосова. Она рассказала, откуда взялась эта снежная разновидность волейбола, объяснила, чем «снежка» отличается от «пляжки» и почему её нужно смотреть.

От развлечения на снегу — к профессиональному спорту

– Маша, кто придумал волейбол на снегу?

– Как и в случае с пляжным волейболом, не совсем понятно, где в него начали играть впервые. На самом деле в волейбол на снегу играют десятилетиями, особенно в таких странах, как Россия, Швейцария и Австрия. Изначально игра была больше забавой по правилам из классики. Есть фотодоказательства игры на снегу ещё в 50-х годах в Подмосковье. А неофициальные соревнования по снежному волейболу проводились в Австрии и Швейцарии в конце 90-х.

Идея снежного волейбола возродилась в 2008 году по инициативе Мартина Касвурма, генерального директора австрийской компании Chaka2 и местного промоутера, как альтернатива катанию на лыжах и досках в горах, а только потом развилась в организацию профессионального вида спорта.

Сам Мартин не считает себя изобретателем нового вида спорта, он просто любит волейбол, хоть и никогда не играл в него профессионально. Но всегда видел потенциал этого вида спорта на снегу с точки зрения маркетинга, поэтому и решил попробовать.

– Когда прошёл первый матч?

– Годом основания современного снежного волейбола считается 2008-й, местом – австрийский курорт Ваграйн. Впервые в истории на зимнем курорте на высоте около 1850 м в снег были вкопаны столбы, повешена сетка и размечена площадка. Мероприятие вблизи подъëмника «Летающий Моцарт» привлекло несколько десятков удивлённых зрителей. Сочетание волейбола на высоком уровне и экстремальных погодных условий сразу всех очаровало.

Эскиз площадки для волейбола на снегу Фото: FIVB

Стоит отметить, что Мартин Касвурм был знаком с историей своего соотечественника, австрийца Ханнеса Ягерхофера, организатора серии Major по пляжному волейболу. Австриец начинал с одного корта и пары скамеек. А после коллаборации с гонщиком Ники Лаудой его мероприятие в Клагенфурте приобрело грандиозный масштаб. Вот и Мартин решил, что если этот парень смог сделать это на песке, то успеха можно добиться и на снегу.

Для участия в первом турнире он привлёк нескольких знакомых – хороших профессиональных игроков в классический и пляжный волейбол. Была там и женщина. Важно было показать, что «снежкой» могут заниматься все.

После серии успешных соревнований в Ваграйне волейбол на снегу в 2011 году был признан Австрийской волейбольной ассоциацией (ÖVV) официальным видом спорта. Начали проводить мероприятия на самом высоком уровне по правилам пляжного волейбола (2х2). К тому моменту интерес к снежному волейболу уже возник в девяти европейских странах: Австрии, Испании, Польши, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Словении и Чехии.

Маша Федосова комментатор волейбола «С появлением «снежки» волейбол в скором будущем вполне может стать первой дисциплиной, представленной как на летних, так и на зимних Играх».

– Когда волейбол на снегу получил официальное признание в мире?

– 16 октября 2015 года на Конгрессе по волейболу в столице Болгарии Европейская конфедерация волейбола (CEV) подтвердила включение этого нового вида спорта в свой официальный календарь. Был организован первый европейский тур CEV по волейболу на снегу в марте и апреле 2016-го с тремя этапами в Европе. А уже 18 августа 2016 года Международная федерация волейбола (FIVB) подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией Мартина Касвурма во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с целью развития волейбола на снегу во всём мире.

За следующие два года под эгидой FIVB провели снежный фестиваль, второй европейский тур и первые соревнования по волейболу на снегу в Иране. А в марте 2018 года состоялся первый чемпионат Европы в Австрии. Иева Думбаускайте и Моника Повилайтите из Литвы, а также Руслан Даянов и Тарас Мыськив из России стали первыми в истории победителями. Мыськив, кстати, до сих пор играет в составе команды снежников «Факела».

Команда «Факел» по снежному волейболу Фото: fakelvolley.ru

В 2019 году FIVB и CEV организовали первый в истории Мировой тур по волейболу на снегу с этапами в Австрии, Италии и Аргентине. И впервые в соревнованиях приняли участие спортсмены со всего мира.

– А когда «снежку» признали в России?

– Почти тогда же. В мае 2016 года на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи впервые в истории состоялся выставочный турнир по волейболу на снегу. Матчи прошли на высоте 2320 м над уровнем моря, что было

зафиксировано в качестве мирового рекорда. Главным судьёй соревнований был Алексей Вербов. А в декабре 2016-го новая для нашей страны игровая спортивная дисциплина была признана Министерством спорта России. Если говорить максимально точно, то 14 декабря 2016 года – это официальная дата рождения волейбола на снегу в России.

В 2017 году был проведён первый чемпионат России на Красной Поляне. Победительницами турнира среди женщин стали волейболистки «Подмосковья» – титулованные пляжницы Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, а чемпионами в мужском зачёте стали игроки клуба «Реутов» Антон Ермишенков и Пётр Королев.

Второй чемпионат России по волейболу на снегу состоялся в начале 2018 года в Зеленогорске на горнолыжном курорте «Пухтолова гора» и стал отборочным турниром к первому чемпионату Европы по волейболу на снегу. С тех пор чемпионат России по волейболу на снегу стал проводиться ежегодно, за исключением 2020 года – из-за пандемии COVID-19.

ЧР по пляжному волейболу Фото: Всероссийская федерация волейбола

– В России же и этапы Евротура проводились?

– Да, в декабре 2018 года на площадках Центра пляжных видов спорта «Динамо» в Москве прошёл первый этап Евротура. Там впервые были опробованы новые правила, утверждённые FIVB специально для волейбола на снегу. Также для игры стали использовать мячи, разработанные специально под «снежку».

Среди участников Евротура были сильнейшие команды из России и Европы, а также из Бразилии и США. Играл даже американский волейболист Ллой Болл, олимпийский чемпион, участник трёх Олимпиад, выступавший в 2008-2011 годах за казанский «Зенит». А ещё этот этап стал дебютным для снежников из «Динамо-Татарстан», которые затем неоднократно вписывали свои имена в историю отечественного волейбола на снегу.

Чем снежный волейбол отличается от всего остального?

– Так чем же снежный волейбол отличается от пляжного, не считая формы и покрытия площадки?

– Изначально волейбол на снегу зарождался как продолжение пляжного, и правила «снежки» совпадали с правилами «пляжки». Его даже так и называли: зимний брат-близнец пляжного волейбола. В декабре 2018 года FIVB утвердила новые правила игры на снегу и новый специальный мяч. После чего этот вид спорта превратился в некий гибрид между классикой и пляжным волейболом, но всё же это уникальный вид спорта.

В чём сходства с пляжным волейболом? Размер площадки, «вторая» передача, отсутствие расстановки, количество тайм-аутов, матч до двух выигранных сетов и игра на свежем воздухе. Из классики же позаимствовали касание блока, наличие замен и очерёдность подающих.

Уникальность волейбола на снегу состоит в том, что на площадке одновременно находятся три человека (плюс один запасной), сет до 15 очков, и есть своя специфика в проведении замен: игрок А может поменять игрока В, которого, в свою очередь, может заменить игрок С.

Маша Федосова комментатор волейбола «В правилах волейбола на снегу нет чётких ограничений по температурному режиму. В чемпионате России — 2022/2023 участники прошли нешуточные испытания морозом: в Казани было -32°С, а чувствовалось как -41°С».

Отдельно стоит отметить покрытие: поверхность должна состоять из снега. Быть, насколько это возможно, плоской и однородной: без камней и чего-либо ещё, что может быть причиной травм для игроков. На официальных мировых соревнованиях снег должен быть глубиной не менее 30 см.

И ещё интересный момент: команды могут менять участников между этапами. Нет обязательств выступать одной заявкой на каждом: новый игрок может заменить другого участника в команде между этапами чемпионата и Кубка России или даже состав может быть полностью обновлён перед финалами.

– При каких самых низких температурах можно играть?

– В официальных правилах волейбола на снегу нет чётких ограничений по температурному режиму. Сказано, что погода не должна представлять никакой опасности для здоровья игроков. Например, в чемпионате-2022/2023 участники прошли нешуточные испытания морозом: в ноябре в Новом Уренгое было -22°С, а ощущалось как -33°С при влажности 73%. В январе в Казани было -32°С, а чувствовалось на -41°С при влажности 76%.

– Какая форма одежды у волейболистов-снежников?

– «Я надену всё лучшее и сразу» – это миф. Но правильная многослойность поможет игре в зависимости от температуры. Не существует обязательной экипировки, которую должны носить команды, кроме игровых маек с номерами. Волейболисты часто носят термо- и водонепроницаемую одежду. FIVB позволяет игрокам носить шапки, солнцезащитные очки и перчатки, чтобы обеспечить защиту и тепло.

Форма для игры в волейбол на снегу Фото: Всероссийская федерация волейбола

По обуви: всё вновь зависит от погоды, но в основном – футбольные бутсы. Если покрытие скользкое, то в бутсах играть сложно. Тогда игроки надевают либо обычные кроссовки, либо выбирают обувь для бега в неблагоприятных условиях. Некоторые команды идут на хитрости: покупают грелки для ног и другие приспособления, которые кладут в ботинок, и далее обматывают скотчем для лучшей фиксации со стопой.

Россияне — настоящие звёзды снежного волейбола

– Сколько в России проводится этапов разных соревнований?

– Я бы выделила два основных турнира: чемпионат России и Кубок России. Количество этапов из года в год варьируется. Так, в сезоне-2022/2023 было два этапа чемпионата страны и два этапа Кубка России, а далее – финал ЧР и финал Кубка России. В этом году количество этапов увеличилось: в чемпионате и Кубке страны будет по три этапа, далее – финалы.

– Кто из россиян – настоящие звёзды?

– История волейбола на снегу богата на имена знаменитых российских спортсменов. Волейболисты из России заявили о себе на международной арене ещё в 2017 году, дебютировав в Евротуре. Там были две победы Юрия Богатова и Руслана Даянова, а также золото и серебро Ксении Хакимзяновой и Екатерины Сырцевой. А первые чемпионы Европы по волейболу, как я уже отмечала, – это российская пара Руслан Даянов и Тарас Мыськив.

Среди мужских команд я бы выделила новоуренгойский «Факел» под руководством Петра Королёва. Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Максим Худяков, Тарас Мыськив – действующие чемпионы, обладатели Кубка России — 2023, а также многократные победители и призёры этапов Евротура.

Россияне — призёры этапов Евротура Фото: Всероссийская федерация волейбола

За «Динамо-Татарстан» выступают Виталий Шабалин и Виктор Марков — чемпионы России по волейболу на снегу, победители и призёры этапов Евротура. В прошлом сезоне волейболисты вместе с Мирославом Туровским и Максимом Чичериным завоевали серебряные медали чемпионата страны. Есть также и другие не менее яркие волейболисты, выступающие за клубы «Академия» из Москвы, «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Среди женских команд есть свои звёзды. «Заречье-Одинцово» – действующий победитель чемпионата страны и Кубка России — 2023. Полина Цыганова – трёхкратная чемпионка России, Елена Федчук и Елизавета Терентьева – двукратные. Лиза начинала свой путь в снежном волейболе ещё в формате 2х2, становилась призёром и победителем этапов ЧР и Евротура. Есть ещё Дарья Павлова – победительница этапов чемпионата России.

Женские команды в волейболе на снегу Фото: Всероссийская федерация волейбола

Конкуренцию им составляют представительницы «Динамо-Татарстан», «Локомотива» из Калининградской области. «Спартака» из Брянска. Капитан «Спартака» Анна Ромашова – двукратная чемпионка России, обладательница Кубка, победительница и призёр этапов Евротура и Мирового тура.

– Проходят ли международные соревнования?

– Проходят, но не в таком объёме, как в России: под эгидой CEV в прошлом году провели только один этап Евротура в Австрии, а также два этапа Мирового тура в Турции. На текущий год пока запланирован только чемпионат Европы U20 в Грузии. Наши спортсмены по известным причинам в международных соревнованиях участия не принимают.

– Планируется ли включать «снежку» в программу зимней Олимпиады?

– На III зимних юношеских Олимпийских играх в 2020 году в Швейцарии провели двухдневный фестиваль снежного волейбола. Президент FIVB Ари Граса отметил, что это отличная возможность вновь заявить о великолепии волейбола на снегу. Однако в программу XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году, вид спорта включён не был. Но с появлением «снежки» волейбол в скором будущем вполне может стать первой дисциплиной, представленной как на летних, так и на зимних Играх.

– Почему всё же волейбол на снегу стоит смотреть?

– Потому что это уникальный вид спорта! Условия игры всегда непростые – разное покрытие, погода, волейболистам приходится адаптироваться. Например, в мороз «снежка» по силе и мощи больше напоминает классику, а когда температура близка к нулю и под ногами снежная каша, то сразу вспоминается пляжный волейбол: важно «не закопаться».

Мяч для волейбола на снегу Фото: Всероссийская федерация волейбола

Если вы ещё сомневаетесь, стоит ли смотреть волейбол на снегу, то однозначно попробуйте! Это не экзотика, как может показаться на первый взгляд, а увлекательный вид спорта, который вобрал в себя всё лучшее из классики и пляжного волейбола. Убедитесь в этом сами – приходите с 26 по 28 января на матчи этапа Кубка России в Москве или смотрите трансляции на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.