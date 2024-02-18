Не обыграл, а уничтожил! Казанский «Зенит» не оставил никаких шансов «Кузбассу»

В первом круге «Кузбасс» и «Зенит-Казань» провели очень упорный и равный матч, а потому в повторной встрече зрители были вправе рассчитывать на ещё одну подобную схватку. Но получилось наоборот: в 24-м туре мужской Суперлиги казанский «Зенит» оформил достаточно быструю победу в трёх партиях. Подопечным Алексея Вербова понадобился всего 1 час и 15 минут, чтобы записать три очка на свой счёт. Кемеровчане смогли оказать сопротивление лидерам чемпионата лишь во второй партии.

Хозяева площадки переиграли своих соперников во всех компонентах игры: атака – 65% против 42% у «Кузбасса», а на блоке и подаче – вообще двукратный перевес казанцев (13:5 и 6:3 соответственно).

Главный тренер «Кузбасса» весь матч менял сочетания своих игроков на площадке, дав возможность всем волейболистам показать себя. Алексей Вербов, наоборот, сыграл матч своей основной шестёркой.

В первой партии Сергей Троцкий оставил в запасе Егора Кречетова, Дениса Черейского и главного забойщика Романа Пакшина. На старте сета кураж поймал Сэм Деру. Бельгиец был неудержим на сетке: сначала реализовал атаку, затем дважды блоком перекрыл линию «Кузбассу». У гостей не менее эффектно отвечал Душан Петкович, именно его подачи помогли сравнять счёт. Но когда на линию подачи вышел Максим Михайлов, «Зенит» совершил мощный рывок в пять мячей. Затем сам же диагональный реализовывал контратаки, увеличивая преимущество для своей команды. А бельгийский доигровщик красиво завершил первый сет – 25:18. В первой партии зенитовцы выиграли блок 5:1 и имели солидные 72% реализации в нападении.

Во втором отрезке матча у кемеровчан вышла основная шестёрка, и рисунок игры сразу поменялся. Стабилизировался приём, заработал блок, который стал цеплять нападающих «Зенита», и даже Михайлова «зачехлили» дважды. Кречетов стал чаще подключать центр, помощь Маркину стал оказывать Роман Пакшин, и гости впервые в матче смогли повести (11:9, 19:18). Но второе дыхание открылось у Дмитрия Волкова, который практически в одиночку забрал концовку сета. Доигровщик добыл два важных брейковых очка – 22:19. Несколько ошибок на подаче у «Кузбасса» ещё больше отдалили гостей от победы. Аспарухов сумел отыграть один сетбол из трёх, но Артём Вольвич своей атакой в центре снял все вопросы о победителе в партии – 25:22.

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» Фото: ВК «Зенит-Казань»

В третьем сете зенитовцы полностью контролировали ситуацию: полетела отличная подача, которая выбила волейболистов «Кузбасса» с приёма и позволила отодвинуть нападение гостей от сетки. У «Зенита» эйсами отметились Романовский (5:2), затем Михайлов сделал отрыв в пять мячей – 8:3. Вслед за Максом в статистику выигранных подач дополнил эйс Деру (10:4). В нападении стабильно набирал очки Волков. А потом Вольвич подал навылет и сделал разрыв в счёте двузначным – 15:5. Кемеровчане ничего не смогли противостать напору хозяев в третьем сете. «Кузбасс» провалил приём (20%), а отведённая атака постоянно натыкалась на хорошо организованный блок. Волейболисты из Кемерова не нашли возможностей, чтоб навязать свою игру и включиться в борьбу. Как итог – 25:12 и сухая победа «Зенита».

Самым результативным в составе «Зенита» стал Дмитрий Волков, набравший 13 очков. Лучший игрок в составе кемеровского «Кузбасса» – Александр Маркин, на счету которого 10 набранных очков.

Результат матча никак не повлиял на расположение мест: «Кузбасс» по-прежнему находится на пятом месте, но отдаляется от четвёрки, а победа казанского клуба только укрепила их первое место.

В следующем туре «Зенит» отправится в гости к уфимскому «Уралу», а у «Кузбасса» продолжится серия матчей с медалистами прошлого сезона. Первую проверку сибиряки не прошли. Вторую для них проведёт «Динамо».