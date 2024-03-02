«Это болезненный момент». «Кузбасс» выдохнул в игре с «Зенитом» и поплатился за это

В центральном матче 27-го тура встречались прямые конкуренты за пятое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги: кемеровский «Кузбасс» на своей площадке принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Первый матч регулярного чемпионата остался за кемеровчанами (3:2). Вторая игра также заставила понервничать болельщиков обеих команд: дело снова дошло до пятой партии. Потеря концентрации и собственные ошибки помешали «Кузбассу» одержать вторую победу над питерцами.

Кемеровчане с минимальным отрывом выиграли атаку: 47% против 46% у «Зенита», также они были лучше в исполнении эйсов – 7:5. Но вот двукратное преимущество на блоке было уже у питерских волейболистов – 15:7.

Начало за Питером

Серджо Бузато отрядил на игру весь привычный старт. У «Кузбасса» по-прежнему отсутствовал основной связующий Егор Кречетов, поэтому вся нагрузка легла на его сменщика Слави Костадинова. А вторым заявили молодого Семёна Томма, который и дебютировал в этой игре.

Гости отлично вошли в игру и легко забрали начало партии – 9:3. Пока хозяева пытались разобраться с передачами для атаки, меняя связующих, «Зенит» спокойно продолжал наращивать своё преимущество и набирать очки – 16:10. Кобзарь грамотно раскидывал мячи между всеми своими игроками, задействуя каждого нападающего. У «Кузбасса» же основные линии атаки проходили через серба Душана Петковича и Романа Пакшина. Волейболисты из Северной столицы подошли к концовке сета с уверенным перевесом «+5».

Но кемеровчане смогли включиться в борьбу и сократить отставание до двух мячей. Евгений Сивожелез попал под блок и после очередного своего промаха отправился на замену. На его место вышел молодой Тимофей Тихонов.

После невероятного сейва в защите хозяева вплотную приблизились в счёте – 20:21. Однако блок Бабкевича и его атака вновь вывели на табло «+3» для «Зенита». А риск Костадинова на подаче не оправдал себя – 25:21.

Владислав Бабкевич Фото: vczenit-spb.ru

«Кузбасс» забрал две партии

Вторая партия проходила на равных, пока в зону подачи не отправился связующий кемеровчан. Слави оформил два красивых эйса и вывел «Кузбасс» вперёд – 7:5. А к середине сета кемеровские волейболисты подошли уже с комфортным преимуществом в пять мячей. Очередная ошибка гостей заставила Серджо Бузато взять тайм-аут, и после перерыва зенитовцы усилиями своего блока смогли сократить отставание до одного очка.

В напряжённый момент Кемерово снова «потащил» болгарин: сначала накрыл Бабкевича, затем исполнил эйс. Несмотря на активное сопротивление «Зенита», хозяева спокойно довели дело до концовки. Дмитрий Ковалёв, заменивший по ходу второй партии Кобзаря, скидкой отыграл один сетбол. Но мощный удар Пакшина позволил «Кузбассу» забрать сет – 25:23.

Дебют третьей партии тоже прошёл под диктовку «Кузбасса» — 5:3. У хозяев солировали Петкович и Пакшин. «Зенит» же стал менять связующих. Но от их перестановки адресат передач не изменился: вся атака снова сошлась на Бабкевича. Если у кемеровчан Слави исправно стал подключать ещё и темпы, то Питер грузил лишь одного игрока. Но при этом Владислав методично вколачивал мячи в половину соперника. Зрители снова увидели красивую равную борьбу, но концовку увереннее провели хозяева – 25:20.

Душан Петкович Фото: vk.com/kuzbassvolley

Осечка Кемерова

После двух выигранных партий кемеровские волейболисты будто бы выдохнули, и этим сразу же воспользовались гости, вцепившиеся в счёт и не позволявшие «Кузбассу» выйти вперёд. Равная игра шла до середины сета (12:12). Затем на подаче Тихонова «Зенит» пошёл на обгон. Теперь хозяева поняли, что допустили ошибку, ослабив хватку с начала партии. Уже кемеровчане были в роли догоняющих и искали варианты сравнять счёт. Усилиями Пакшина и Петковича это удавалось до счёта 19:19. А после этого у Питера два мяча затащил диагональный и вовремя исполнил эйс Космин. Хозяева смогли отыграть два сетбола, но вот подача опять подвела – 23:25.

В укороченной партии дела у подопечных Сергея Троцкого совсем разладились. На подачах Космина зенитовцы бодро рванули к победе – 6:1. Крайним нападающим «Кузбасса» с трудом удавалось набирать очки в нападении. Попытку что-то поменять предпринял главный тренер кемеровчан, заменив Аспарухова на Александра Маркина. Но стабильно приносил очки только сербский игрок. Очередной выход Космина на подачу увенчался успехом – эйс и шесть матчболов. «Кузбасс» смог отыграть всего один. И «Зенит» уверенно довёл матч до победы – 15:9 и 3:2 в матче.

Самым результативными игроками матча стали диагональные обеих команд: у Санкт-Петербурга – Владислав Бабкевич с 29 очками, у кемеровчан – серб Петкович, на счету которого 24 забитых мяча.

«Это была сложная игра. Петербург хорошо сыграл. У нас был шанс в четвёртом сете. Но мы совершили несколько ошибок, было нелегко. У нас были проблемы с нашим связующим и блокирующим. Все ребята, кто выходит на площадку, отдаются по максимуму. Сегодня мы не выиграли, и для нас это болезненный момент, потому что я считаю, что у нас был хороший шанс, но не получилось. Так бывает. Мы будем готовиться к следующей игре и выйдем на неё лучше подготовленными», – сказал Душан Петкович.

Победа «Зенита» в этой встрече помогла им сравняться с «Кузбассом» по количеству выигранных матчей, и теперь всего лишь пара очков отделяет команду Бузато от того, чтобы потеснить кемеровчан с пятого места.

В следующем туре «Кузбасс» отправится в гости к «Белогорью», а питерский «Зенит» на своей площадке будет принимать уфимский «Урал».