«А потом мы вытащили козырь из рукава». Эпический камбэк «Локо» в женской Суперлиге

В женской волейбольной Суперлиге продолжаются полуфинальные серии.

В третьих матчах, которые состоялись 10 апреля, хозяйки площадок в обеих игровых парах выдали фантастические камбэки. «Ленинградка» отыгралась за два поражения в гостях от «Динамо-Ак Барс», и продлила серию. А калининградский «Локомотив» и вовсе сумел вернуться в игру со счёта 0:2, дожав затем бело-голубых на тай-брейке. И теперь железнодорожницы повели в полуфинальных матчах с московским «Динамо».

«Если команда боится — она не будет играть в финале»

В Санкт-Петербурге «Ленинградка» принимала команду Зорана Терзича. Гостьи приехали в северную столицу в статусе фаворита, имея в запасе две победы. Казанские волейболистки и в этом матче были близки к успеху, забрав первый сет. От попадания в финал динамовок отделяло всего две партии, но собственные ошибки, которых было очень много (27 за весь матч), и напор хозяек сломили сопротивление казанской команды. Подопечным Александра Кашина удалось одержать важную и нужную победу.

Жёлто-чёрные вышли тем же сочетанием игроков, которым и начинали в первых двух матчах. У Казани было единственное изменение: Элена Пьетрини заняла своё место в стартовом составе и сразу же стала главным адресатом передач Анастасии Ануфриенко. Первая партия стала продолжением игр в Казани. Только теперь к успешным атакам Брайелин Мартинес (4 из 5) добавились результативные удары итальянки (6 из 12). После её пайпа счёт на табло уже был 12:8 в пользу казанского «Динамо». У хозяек роль лидера на себя взяла Анастасия Гарелик, именно она по итогам встречи и стала самой результативной, набрав 23 очка. Серия её атак даже позволила «Ленинградке» повести в счёте – 20:19. Но динамовки быстро отыгрались: эйс сделала Лазаренко, а на сетболе Пьетрини нашла руки блокирующих – 25:21.

Поймавшая кураж диагональная питерского клуба продолжила доставлять трудности защите казанской команды и во второй партии. Однако Ангелине Лазаренко удалось остановить напор волейболисток из Санкт-Петербурга– 10:8. На подмогу Гарелик пришла Валерия Романова. Доигровщица набрала несколько очков подряд, а затем руки Ирины Королёвой над сеткой преградили путь Пьетрини – 15:11. После этого итальянка покинула поле, уступив место Ангелине Сперскайте. Казань совершила рывок, отыгравшись с 14:19 до 21:22, и была близка к тому, чтобы сравнять счёт, но помешали невынужденные ошибки. А сет завершила Романова – 25:23.

Женская волейбольная Суперлига Фото: leningradka.spb.ru

В проигранной второй партии казанская команда просела по всем компонентам: снизилось качество позитивного приёма с 65% до 36%, что повлекло за собой низкую эффективность в атаке – 36%. В третьем сете к этим проблемам добавилось и большое количество брака. Во многом за счёт чужих ошибок «Ленинградка» смогла набрать шесть очков подряд. Дальше на помощь гостьям пришёл блок, и отличная игра центров Лазаренко и Ениной, «Динамо» даже вышло вперёд. Но концовку надёжнее провели хозяйки, а вынужденная скидка Шевченко оказалась решающей – 25:23.

В четвёртой партии Терзич решился сразу на три замены: Климец вышла вместо Лукьяновой, Сперскайте заменила Пьетрини, а Суворова – Енину. Но и они не спасли положение. «Ленинградка» с первых розыгрышей завладела инициативой и не упустила возможность продлить серию. Анастасия Чернова отлично вошла в игру в концовке сета и уверенными действиями в атаке принесла победу своей команде – 25:19. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». И уже 11 апреля состоится четвёртая игра, где «Ленинградка» попытается перевести противостояние в пятый заключительный матч.

Женская волейбольная Суперлига Фото: leningradka.spb.ru

«Если команда боится выйти в финал чемпионата России, то, конечно, и не будет там играть. Мы проиграем и следующую, и пятую игру, если так будем думать на площадке, как сегодня. Большинство наших игроков боялись, что мы сегодня выиграем. Это было видно. От этого у меня нет лекарства. Может, у кого-то другого есть. У меня нет. Я могу сделать, чтобы команда хорошо играла, как мы и играли в последнее время», – негодовал Зоран Терзич, главный тренер «Динамо-Ак Барс», после поражения.

«А потом мы вытащили козырь из рукава»

День рождения клуба прошёл, но волейболистки «Локомотива» решили продолжить дарить подарки своим болельщикам. Все, кто в среду вечером пришёл на «Янтарный», могли прочувствовать полную гамму эмоций.

Команда Константина Ушакова на классе забрала первые два сета, сыграв настолько безупречно, что после первой партии в графе их ошибок значилась цифра 0. Однако у Радослава Арсова нашёлся козырь в рукаве, который перевернул весь матч в пользу калининградского клуба.

В первых партиях «Динамо» полностью контролировало ситуацию на площадке: выиграли блок 12:5, в атаке отлично смотрелись Наталия Перейра (в первом сете шесть из семи реализованных атак) и Ирина Капустина (7 из 11 успешных атак во втором сете). Бело-голубым оставался шаг, чтобы вернуться в Москву лидером серии. Но всё пошло по иному сценарию.

Говорят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Только в волейболе это правило не работает, и это в очередной раз доказал главный тренер калининградской команды. Радослав Арсов решил рискнуть и поменял местами диагональную Эбрар Каракурт и доигровщицу Татьяну Толок. И схема оправдала себя: Толок словно скинула с себя все оковы и стала летать над сеткой, забивая один мяч за другим. В итоге она стала лучшей в команде (26 из 56 атак). Но и турецкая волейболистка не стушевалась, подтянула своё нападение и на приёме оказалась лучшей, выдав 56% «позитива».

Женская волейбольная Суперлига Фото: vc-lokomotiv.ru

«Локомотив» не просто включился в борьбу, но и сумел затащить игру в решающий пятый сет, где катком прошёлся по своим соперницам. Чего стоят только три эйса Эбрар Каракурт, которые вынесли принимающих московской команды. Следом за приёмом сбой дало и нападение: всего 36% против 60% у «Локо». Калининградские волейболистки повели сначала 6:3, а затем нарастили своё преимущество до семи мячей. Точку в сете поставил удар Татьяны Толок – 15:9 и 3:2 в матче. «Локомотив» повёл в серии с «Динамо» со счётом 2-1. Команды переезжают в Москву, где 13 апреля состоится четвёртый матч. Но теперь уже преимущество на стороне железнодорожниц.

«Первые две партии «Динамо» сыграло феноменально. Мы ничего не могли сделать. Соперницы читали нашу игру, почти не ошибались. Но постепенно мы начали подстраиваться. И потом мы вытащили козырь из рукава, перекрутили расстановку – Татьяну Толок перевели в диагональ, а Эбрар Каракурт – в доигровку. «Динамо» уже не подстроилось, немного растерялось. В таких моментах нужно рисковать. И я рад, что это принесло успех. У нас был и план С, но оставим это пока в тайне. Команда проявила характер, это важно. Теперь постараемся выиграть в Москве», – подвёл итоги третьего матча главный тренер «Локомотива» Радослав Арсов.