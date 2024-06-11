В женском волейболе завершается отбор на Олимпиаду-2024. Остался последний шанс!

Остаётся меньше недели до момента, когда определятся все 12 женских сборных, которые примут участие в волейбольном турнире Олимпиады.

Давайте разбираться, кто уже прошёл квалификацию, а кому предстоит решить свою судьбу в ближайшие дни. Итоги будут подведены 17 июня.

Кто уже отобрался на Олимпиаду в Париж?

Отбор начался ещё в сентябре 2023-го. Первые путёвки в Париж завоевали по две лучшие команды в каждой из трёх групп квалификационного турнира. Таким образом, на Олимпиаду-2024 напрямую уже прошли сборные Бразилии, Доминиканской Республики, Польши, Сербии, Турции и США.

Ещё одно место на правах хозяйки турнира заняла Франция. Стоит признать, что сборная вряд ли отобралась бы на Игры на других условиях – в мировом рейтинге команда «трёхцветных» занимает лишь 19-е место.

Таким образом, 7 из 12 мест уже заняты.

Какие страны пройдут отбор с привилегиями?

Кто попадёт в последнюю пятёрку счастливчиков, определит мировой рейтинг, который на следующей неделе будет формироваться в соответствии с результатами третьей недели предварительного этапа Лиги наций – 2024.

Впрочем, при отборе некоторую привилегию получат представители двух частей света, ещё не отобравшихся на Игры, – Африки и Азии. Ведь на Олимпиаде должны участвовать представители всех конфедераций.

С учётом того, что ни одна из африканских стран не участвует в Лиге наций, их положение в рейтинге измениться не может. Следовательно, в Париж отправится сборная Кении, расположившаяся даже ниже Франции – на 20-м месте. Это будет официально зафиксировано в последний день отбора.

Среди азиатских сборных борьба серьёзнее. Перед третьей игровой неделей Лиги наций на шестом и седьмом местах расположились Япония и Китай. Одна из этих сборных (которая будет выше в рейтинге) на Игры точно поедет. Впрочем, всё идёт к тому, что по рейтингу отберутся обе команды.

Кто отберётся на ОИ-2024 по мировому рейтингу?

Чтобы понять, какие страны имеют больше шансов отобраться на Игры согласно мировому рейтингу, давайте разберёмся, как он работает.

Перед каждым матчем две команды-соперницы сравниваются по результатам уже прошедших игр, после чего специальный алгоритм рассчитывает все шесть вариантов исхода (от 3:0 до 0:3). Фактический результат сравнивается с ожидаемым, и если команда превзошла те самые рассчитанные ожидания, то ей начисляются очки мирового рейтинга, если нет – то теряет.

Официальная формулировка звучит сложно, но суть проста. Если фаворит проигрывает равному сопернику, то теряет чуть-чуть очков, если аутсайдеру – то сразу много. И чем крупнее проигрывает – тем больше теряет. Ну а победитель ровно столько же очков после матча получает.

Если бы подсчёт рейтинга был остановлен сейчас, то последнюю четвёрку путёвок забрали бы сборные Италии, Японии, Китая и Нидерландов.

Топ-10 женского мирового рейтинга на 11.06.2024:



1. Турция (квалифицирована)

2. Бразилия (квалифицирована)

3. Польша (квалифицирована)

4. Италия

5. США (квалифицирована)

6. Япония

7. Китай

8. Сербия (квалифицирована)

9. Нидерланды

10. Канада

Отрыв между сборными Китая и Нидерландов велик – 36,62 очка. Впрочем, растерять его за четыре игры пусть и сложно, но можно. Зато Канада дышит в спину голландкам, расположившимся строчкой выше – всего 2,21 очка.

Самое интересное, что 14 июня команды сыграют между собой. Вероятно, этот матч и будет определяющим в борьбе за последнюю путёвку на Олимпиаду.