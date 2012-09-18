Афиногенов и Кривец довольны переходом в московское "Динамо"

Новичок московского «Динамо» Григорий Афиногенов поделился впечатлениями от новой команды.

«Я очень рад оказаться в этой замечательной команде. Знаю, что здесь всегда очень переживали за волейбол. Здесь профессиональный тренерский состав и потрясающий коллектив. Думаю, что о таком может желать любой спортсмен. Перейдя сюда, я получил то, что хотел».

На презентации команды пару слов произнёс и другой новобранец столичной команды — Александр Кривец.

«Оказаться в „Динамо“ — большая радость. Это ведь невероятно знаменитый клуб. Очень надеюсь проявить себя в этой команде и показать достойный волейбол».