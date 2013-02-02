"Факел" на своей площадке обыграл новосибирский "Локомотив"
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В матче 17-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги «Факел» в Новом Уренгое принимал новосибирский «Локомотив». «Факел» занимает третье место в таблице Красной группы, одержав семь побед и набрав 27 очков. У «Локомотива» — 37 баллов, 12 побед и четыре поражения. Гости выиграли первую партию, но затем инициатива перешла к хозяевам — «Факел» в борьбе сравнял счёт, затем довольно уверенно взял третий сет и победил в упорном четвёртом.
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 17-й тур
«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 27:25).
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