"Факел" на своей площадке обыграл новосибирский "Локомотив"

В матче 17-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги «Факел» в Новом Уренгое принимал новосибирский «Локомотив». «Факел» занимает третье место в таблице Красной группы, одержав семь побед и набрав 27 очков. У «Локомотива» — 37 баллов, 12 побед и четыре поражения. Гости выиграли первую партию, но затем инициатива перешла к хозяевам — «Факел» в борьбе сравнял счёт, затем довольно уверенно взял третий сет и победил в упорном четвёртом.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 17-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 27:25).