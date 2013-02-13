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Бельмач: "Искра" и правительство Московской области решают финансовые проблемы

Бельмач: "Искра" и правительство Московской области решают финансовые проблемы
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Генеральный директор «Искры» Андрей Бельмач рассказал, что правительство Московской области помогает клубу решить возникшие финансовые проблемы.

«Меры сейчас предпринимаются при взаимодействии с руководством района, правительством Московской области. Мы работаем над этим вопросом, проблему решаем. У нас ведётся ежедневная работа. Все занимаются этим вопросом. Есть определённые задержки, которые связаны со сменой руководства Московской области.

Это касается всего подмосковного спорта. Волейболисты получали зарплаты, но есть сбитый календарь выплат. Сейчас эти вопросы решаются. Мы работаем, но игроки деньги до Нового года получали», — цитирует Бельмача «Р-Спорт».

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