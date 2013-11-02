Кариков: "Ярославич" победит "Факел" в пяти сетах

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 19 лет Александр Кариков поделился ожиданиями от матчей второго тура российского Суперлиги «Ярославич» — «Факел» и «Прикамье» — «Зенит».

«Факел” сейчас на спаде. Лидеры команды – Алексей Спиридонов и Михал Виниярски, отыгравшие со своими сборными чемпионат Европы и Мировую лигу, находятся не в лучшем физическом и функциональном состоянии. А Семён Полтавский выдаст дома такую игру, какую от него ждут в ярославском клубе. Ставлю на победу „Ярославича“ в пяти сетах.

Что касается матча „Зенита“ и „Прикамья“, то думаю, что казанцы выиграют в четырёх партиях. Пермяки – ребята с характером, у них есть лидер — связующий Дмитрий Ковалёв», — приводит слова Карикова официальный сайт «Урала».