Зайко: нужно быть командой и пытаться бороться с «Бусто Арсицио» в ЛЧ

Тренер московского «Динамо» Леонид Зайко поделился ожиданиями перед матчем против итальянского «Бусто Арсицио» в Лиге чемпионов. Матч состоится в Италии 21 января.

«Нам предстоит скорый выезд в Италию. Марина Марченко вместе с Дамиром Колецом отправится в это время в Швейцарию на обследование, так что её не будет с нами. Ждём, конечно, её скорейшего восстановления и возвращения на площадку. А пока нам нужно быть командой и пытаться бороться с итальянками, даже если это будет весьма непросто.

Итальянки обыграли «Дрезднер» в Германии 3-0. В матче не принимала участия диагональная Валентина Диуф, пока не знаем, будет ли она играть с нами. Готовимся к бою с очевидно сильнейшим соперником по нашему групповому раунду Лиги чемпионов.

Хочу заметить, что итальянский чемпионат очень техничный, где игроки, казалось бы, среднего уровня, за неимением выдающихся физических данных, обучаемы многим вещам. Знания о схемах поведения в нестандартных игровых ситуациях и, повторюсь, техническая оснащённость игроков там выведены на первый план», — цитирует Зайко официальный сайт московского „Динамо“.