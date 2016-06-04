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Бельгия обыграла Сербию на тай-брейке в матче за 5-8-е места на «Воллей Мастерс»

Бельгия обыграла Сербию на тай-брейке в матче за 5-8-е места на «Воллей Мастерс»
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4 июня в Монтрё сборные Бельгии и Сербии сыграли в матче утешительного турнира за 5-8-е места на международных соревнованиях «Воллей Мастерс» в Швейцарии.

Встреча проходила в упорной борьбе. Бельгийки выиграли первые две партии, но затем позволили соперницам сравнять счёт и перевести выяснение отношений на тай-брейк, где сумели дожать упорных сербок — 3:2. Таким образом, бельгийки завоевали пятое место на турнире.

Женщины. «Воллей Мастерс». Швейцария, Монтрё
Турнир за 5-8-е места

Сербия — Бельгия — 2:3 (22:25, 25:27, 25:21, 25:18, 8:15).

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