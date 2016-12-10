Сукомел: «Динамо» допустило много ошибок в ключевые моменты игры с «Метаром»

Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Александр Сукомел прокомментировал поражение бело-голубых от челябинского «Метара» в выездном матче девятого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги (1:3).

«В ключевые моменты игры допустили много своих ошибок. Особенно в первой партии. Провалили начало игры, оказались в роли догоняющих. Ну и в нужный момент, когда догоняли, брак в определённых элементах не позволил нам переломить ситуацию.

Пока не могу ничего сказать о травме Юлии Морозовой. Предварительно, что-то с голеностопном. Подвернула. Точнее скажет врач уже после обследования», — приводит слова Сукомела пресс-служба «Метара».