«Аркас» победил «Фридрихсхафен», «Перуджа» обыграла «Кнак» в Лиге чемпионов

Турецкий «Аркас» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях переиграл немецкий «Фридрихсхафен» со счётом 3:2. В третьем туре немцы сыграют с казанским «Зенитом», а турки — с французским «Пари Воллей».В рамках группы Е итальянская «Перуджа» уверенно победила бельгийский «Кнак». В следующем туре итальянцы сыграют с «Белогорьем», а бельгийцы встретятся с турецким «Халкбанком».«Фридрихсхафен» (Германия) — «Аркас» (Турция) — 2:3 (21:25, 23:25, 25:22, 25:19, 12:15).«Перуджа» (Италия) — «Кнак» (Бельгия) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).