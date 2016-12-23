Определены все пары 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ

22 декабря подошла к концу стадия 1/32 финала мужского Кубка ЕКВ и стали известны все пары 1/16 финала. Соперником «Газпрома-Югра» станет греческий «Олимпиакос». Матчи пройдут в январе 2017 года.
Кубок ЕКВ. Мужчины. 1/16 финала
«Олимпиакос» (Греция) — «Газпром-Югра» (Россия).
«Карловарско» (Чехия) — «Тиикерит» (Финляндия).
«Нови-Пазар» (Сербия) — ПАОК (Греция).
«Тур» (Франция) — «Брно» (Чехия).
«Хапоэль Кфар-Саба» (Израиль) — «Линдеманс Аальст» (Бельгия).
«Посожильница» (Австрия) — «Тур» (Франция).
«Антверпен» (Бельгия) — «Црвена Звезда» (Сербия).
«Младость Брчко» (Босния и Герцеговина) — «Райнмайн» (Германия).
«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция).
«Левски» (Болгария) — «Гронинген» (Нидерланды).
ЦСКА (Болгария) — «Амрисвиль» (Швейцария).
«Будваньска Ривьера» (Черногория) — «Аяччо» (Франция).
«Войводина» (Сербия) — «Аркада» (Румыния).
«Пьяченца» (Италия) — «Хипо Тироль» (Австрия).
«Валепа» (Финляндия) — «Гентофте» (Дания).
«Хуррикаани» (Финляндия) — «Трентино» (Италия).