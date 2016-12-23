Стали известны пары 1/8 финала мужского Кубка Вызова

22 декабря подошла к концу стадия 1/16 финала мужского Кубка Вызова и стали известны все пары 1/8 финала. Соперником новоуренгойского «ФАКЕЛА» будет «БГУ-БАТЭ» (Беларусь).
Кубок Вызова. Мужчины. 1/8 финала
«БГУ-БАТЭ» (Беларусь) — «ФАКЕЛ» (Россия).
«Берген» (Норвегия) — «СИП Семпетер» (Словения).
«Жихострой» (Чехия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль).
«Фонте Баштарду» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция).
«Бенфика» (Португалия) — «Шомон» (Франция).
«Спартак Миява» (Словакия) — «Младость Загреб» (Хорватия).
«Драйсма Динамо» (Нидерланды) — «Полония» (Англия).
«Единство Брчко» (Босния и Герцеговина) — «Зираат Банкасы» (Турция).