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175 лет назад 2016
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С января 2017 года «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре

24 декабря 2016, суббота. 17:30. Волейбол
В 2017 году новокуйбышевский мужской волейбольный клуб «НОВА», выступающий в Суперлиге, будет проводить домашние матчи в Самаре. Такое решение принято с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе. В спорткомплексе «МТЛ Арена» 8 января «НОВА» примет клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Вход на игру будет бесплатным.

С инициативой проведения «НОВОЙ» домашних матчей в Самаре выступило ПАО «НОВАТЭК», финансирующее клуб на паритетных началах с правительством Самарской области. Планируется, что организация игр чемпионата российской Суперлиги в столице региона привлечёт к команде дополнительный зрительский интерес, будет способствовать развитию клуба и волейбола в Самарской области.

«Мы рассматривали несколько площадок, но именно «МТЛ Арена» на сегодняшний день оказалась оптимальным вариантом. Сейчас ведём активную подготовку, чтобы 8 января состоялся не просто матч, а настоящий праздник для жителей города. Вход на игру будет свободным, и мы ждём всех самарцев 8 января в «МТЛ Арене». Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания – для них мы организуем бесплатный автобус.

Пока будем проводить игры в Самаре, а по возможной смене базирования ясность появится позже. Здесь очень много нюансов, и надо всё решать постепенно. В перспективе у нас есть идея сделать тренировочную базу «НОВЫ» в одном из ФОКов Самары и там же открыть набор мальчишек в клубную секцию волейбола. Таким образом, мы существенно увеличим охват талантливых ребят. В Новокуйбышевске есть спортивная школа по подготовке волейболистов, и она продолжит работать без изменений», — цитирует пресс-служба правительства Самарской области исполнительного директора ВК «НОВА» Станислава Трофименко.
Источник: Правительство Самарской области Сообщить об ошибке
Теги
МВК НОВА
Новости. Волейбол
24 декабря 2016, суббота
17:30 С января 2017 года «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре
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