Панченко: назвать дату выздоровления Морозовой даже приблизительно не могу

Главный тренер московского «Динамо»признался, что пока не знает, когда сможет помочь команде волейболистка, восстанавливающаяся после травмы. 27 декабря столичная команда в полуфинале Кубка России сыграет с красноярским «Енисеем».«К сожалению, Юлия получила серьёзную травму голеностопа. Понятно, что мы делаем всё возможное, чтобы помочь ей восстановиться. Но травма очень серьёзная, и не могу назвать даже приблизительно дату её выздоровления. Её здоровьем сейчас занимаются вплотную, но, к сожалению, мы не смогли подготовить её к «Финалу четырёх», — цитирует Панченко официальный сайт ВФВ.