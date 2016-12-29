Блокирующий Николов покинул «Енисей»

Центральный блокирующий сборной Болгариипокинул красноярский «Енисей». Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон. Официальный сайт клуба сообщает, что у Николая возникли личные причины уехать из России.Контракт с Николовым был подписан в конце октября. В составе сборной Болгарии опытный игрок выступал на Олимпиаде в Лондоне, а также завоевал бронзу Кубка мира — 2007 и чемпионата Европы — 2009.В 2007 году он был признан самым полезным игроком чемпионата Болгарии, а в 2015-м стал лучшим центральным блокирующим клубного чемпионата мира.