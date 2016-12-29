Борзов: тренерский штаб и игроки «Динамо-ЛО» вышли на новый уровень

Директор «Динамо» из Ленинградской областиподвёл итоги уходящего года для своей команды.«Год был сложным, многое решили: мы выполнили поставленную задачу – вышли в Суперлигу. Сформирована команда, костяк которой сохранён с прошлого сезона. Тренерский штаб и игроки вышли на новый уровень и в работе, и в понимании необходимого уровня требований, которые предъявляются в Суперлиге. Естественно, все нацелены не только на закрепление достигнутого, но и на улучшение качества своего труда. Сейчас мы поступательно шагаем дальше, оценивая пройденный путь и совершённые ошибки. И я сейчас говорю не только о том, что происходит на игровой площадке, но и о вопросах обеспечения жизнедеятельности клуба.Мы понимаем, что Суперлига — это другой уровень и более жёсткие условия. Клуб сейчас в ситуации, когда нужно отдаваться игре полностью и ошибаться как можно меньше – в Суперлиге этого не прощают», — приводит слова Борзова официальный сайт клуба.