Стойчев может после сезона-2016/17 возглавить «Любе Чивитанова»

Итальянский «Любе Чивитанова» может подписать с болгарским тренеромконтракт на сезон-2017/18, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, команда из Мачераты по окончании текущего сезона останется без наставника, так каксосредоточится на работе в мужской сборной Италии.Стойчев в последнее время провёл переговоры с национальными федерациями Польши и Ирана, однако польскую сборную возглавил итальянец, а иранские руководители не смогли прийти к соглашению с Радостином.