Трёхкратный победитель Лиги чемпионов «Равенна» может прекратить существование

Мужской итальянский волейбольный клуб «Равенна» может в ближайшее время прекратить своё существование из-за тяжёлого финансового положения. Официальный сайт клуба запустил акцию по сбору средств для спасения «Равенны», а также обратился за помощью к болельщикам и городским властям.
За свою историю клуб шесть раз становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Лигу чемпионов и один раз стал победителем клубного чемпионата мира. На данный момент «Равенна» располагается на девятой позиции в чемпионате Италии и сохраняет шансы на выход в плей-офф.