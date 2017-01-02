Рудых и Шаравская пополнили состав «Сахалина»

Женский волейбольный клуб «Сахалин» объявил о подписании контрактов до конца сезона с двумя игроками. Новичками клуба стали доигровщицы. 2 января волейболистки прибыли в расположение клуба.Рудых ранее выступала за «Приморье» и «Волну». Она является чемпионкой Европы по пляжному волейболу 2014 года.Победитель Кубка России 2007 года, серебряный призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу 2006 года Шаравская ранее выступала за «Университет», «Самородок», «Автодор-Метар», «Уфимочку», «Воронеж» и «Каршияку».8 января «Сахалин» в рамках чемпионата России сыграет с «Протоном» из Саратовской области.