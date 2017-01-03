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Тетюхин: в нашей семье обязательное блюдо на Новый год – плов

3 января 2017, вторник. 10:03. Волейбол
Олимпийский чемпион, 41-летний доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал о том, как встречает Новый год, в том числе в Италии, когда играл в «Парме».

«Новый год в Италии как-то не особо празднуют. Они же больше Рождество отмечают, а Новый год – постольку-поскольку. Это не такой праздник на широкую ногу, как у нас, русских. А мы Новый год в Италии отмечали, как и положено: душевно, с оливье, с селедкой под шубой. Итальянцев тоже приглашали к себе в гости. Благодаря нам, они узнали, что такое селедка под шубой. На новое блюдо вроде никто не жаловался, понравилось.

Разок я попытался сыграть Деда Мороза, это как раз в Италии было. Из подручных средств и одежды я постарался изобразить Деда Мороза для трехлетнего Вани. Сыну не очень понравилось, он немножко испугался, заплакал даже. Поэтому идея наряжаться в Деда Мороза в дальнейшем отпала, больше и не пытаюсь.

Спортсменам встречать Новый год вдали от дома — это нормально. Вот вспомнить прошлый Новый год, к примеру. Мы всей сборной встретили его на сборе в Германии. Сидели на базе тогда. Заказали баню на территории, столы накрыли, оливье где-то раздобыли. Подключили российский канал, речь президента послушали. Минут 40 посидели, поболтали и по койкам. Режим, тренировки. Народ празднует Новый год не один день, но у нас нет времени на это. Нам надо было пробиться на Олимпиаду (в Рио-де-Жанейро), и мы решили эту задачу.

Три блюда, которые должны быть на новогоднем столе? Оливье, селедка под шубой. И еще в нашей семье обязательное блюдо – плов. Мы люди, воспитанные на Востоке, в Узбекистане. В нашей семье это основное блюдо на всех праздниках, включая Новый год», — приводит слова Тетюхина «Р-Cпорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Сергей Тетюхин
Новости. Волейбол
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