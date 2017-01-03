«Аяччо» обыграл «Будванску Ривьеру» в 1-м матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужских команд стартовали в Черногории, где «Будванска Ривьера» принимала французский «Аяччо» и потерпела поражение в трёх партиях со счётом 0:3. Хозяева площадки сумели навязать борьбу гостям только в третьей партии, но продолжить игру в четвёртой у них не получилось. Лучшим игроком матча стал волейболист хозяев Марко Николич, набравший 16 очков. На счету Леонардо Миранды из «Аяччо» 13 очков.Ответный матч пройдёт 17 января во Франции.«Будванска Ривьера» (Черногория) – «Аяччо» (Франция) – 0:3 (23:25, 18:25, 25:27).