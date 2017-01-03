Тодоров может в январе вернуться в «Газпром-Югра»

Центральный блокирующий сборной Болгарииможет в январе 2017 года вернуться в российскую команду «Газпром-Югра», за которую выступал с 2011 по 2015 год, сообщает World of Volley со ссылкой на болгарские СМИ.На данный момент 27-летний игрок восстанавливается после операции на плече, но уже начал переговоры со своим бывшим клубом во время «Финала шести» Кубка России, который проходил в Сургуте.Ранее Тодоров говорил, что в январе, когда полностью восстановится, может стать игроком софийского ЦСКА, но очевидно, что предложение из России было слишком заманчиво.