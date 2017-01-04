Маршалл подал в суд на федерацию волейбола Италии, обвинив её в дискриминации

Волейболист итальянской «Пьяченцы»подал в суд Пьяченцы иск к федерации волейбола Италии с требованием лишить его статуса легионера. 37-летний доигровщик кубинского происхождения имеет гражданство Италии и считает дискриминацией необходимость считаться иностранцем.«Речь идёт о гражданине Италии, который вынужден выступать как не представитель страны из Евросоюза. Мы ждём рассмотрения этого вопроса, но не собираемся останавливаться. Мы рассматриваем вариант обращения в Международный олимпийский комитет. Если МОК подтвердит факт дискриминации, то итальянские команды не смогут выступать во всех международных соревнованиях», — приводит слова адвоката Маршалла La Gazzetta dello Sport.