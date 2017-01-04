«Тиикерит», «Валепа» и «Линдеманс» выиграли первые матчи в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Бельгийский «Линдеманс Алст» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на выезде переиграл израильский «Хапоэль Кфар Саба». Финский «Тиикерит» в пяти партиях сломил сопротивление чешского «Карловарско», а ещё один клуб из Финляндии «Валепа» в трёх упорных сетах одолел датский «Гентофте».«Хапоэль Кфар Саба» (Израиль) — «Линдеманс Алст» (Бельгия) — 0:3 (12:25, 18:25, 24:26)«Карловарско» (Чехия) — «Тиикерит» (Финляндия) — 2:3 (25:23, 28:26, 20:25, 16:25, 12:15)«Валепа» (Финляндия) — «Гентофте» (Дания) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).