«Фенербахче» разгромил «Хапоэль Мате-Ашер» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Турецкий «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ на выезде разгромил израильский «Хапоэль Мате-Ашер» со счётом 3:0. Самым результативным волейболистом встречи стализ «Фенербахче», набравший 18 очков. Ответная встреча состоится 18 января в Стамбуле.Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет либо с болгарским «Левски», либо с голландским «Ликургусом».«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (22:25, 17:25, 18:25).