Вольвич: больше всего запомнился НГ в Берлине, когда квалифицировались на ОИ

Блокирующий казанского «Зенита»ответил на праздничные вопросы болельщиков. В частности, он сказал, что дома ставит искусственную ёлку, а её украшением занимается жена.Также Вольвич рассказал о самом запомнившемся празднике: «Запомнился Новый год в Берлине, когда мы отмечали со сборной России. Мы там играли квалификацию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 31-го мы собрались всей командой. По-моему, был шашлык, местные повара даже оливье порезали. Выпили по бокалу шампанского и через час пошли спать. На следующий день было две тренировки. Запомнился Новый год тем, что квалификацию мы выиграли. Счастья было много».