Краснодарское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Метар» в 12-м туре Суперлиги

Краснодарское «Динамо» в 11-м туре чемпионата России на своей площадке победило челябинский «Метар» со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:19). Для подопечныхэтот выигрыш стал девятым в нынешнем розыгрыше Суперлиги. «Метар» потерпел девятое поражение.«Динамо» (Краснодар) — «Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:21, 25:15, 25:19).В турнирной таблице «Динамо» занимает третье место, «Метар» — восьмое. В 12-м туре краснодарская команда сыграет с одноклубницами из Москвы, а челябинский коллектив встретится с казанским «Динамо».