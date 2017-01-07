Перепёлкин: для «Динамо-Казань» неприемлемо показывать такой уровень волейбола

Старший тренер казанского «Динамо»прокомментировал победу над «Ленинградкой» (3:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Любой соперник всегда хочет нас побеждать, стремится нас побеждать. И в принципе, у «Ленинградки» сегодня кое-что получалось. А у нас получалось далеко не всё. Это достаточно естественно, конечно, после новогодних праздников… Но для нашей команды это неприемлемо – показывать такой уровень волейбола, который был у нас в некоторых эпизодах. И все игроки это, в принципе, понимают: после игры даже не было видно особой радости. От победы, да, от трёх завоёванных очков радость была – но от качества игры, думаю, ни у игроков, ни у тренерского штаба радости не было. Есть над чем работать, и, значит, будем над этим работать. Потому что такие эпизоды могут случиться и в важных матчах… В целом результат есть, три очка есть, пища для размышлений есть. А всё, что было до этого, было в прошлом году», — приводит слова Перепёлкина официальный сайт казанского «Динамо».