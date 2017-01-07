Кашин: «Ленинградке» никто подарков не делает – играют сильнейшими составами

Главный тренер «Ленинградки»прокомментировал поражение от казанского «Динамо» (0:3) в выездном матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Всё-таки это «Динамо-Казань» – хорошая, сильная команда очень высокого уровня. И то, что мы с ними наравне сыграли две партии, меня очень радует. Сегодня у нас была видна командная игра. Но, к сожалению, нам, в отличие от других, никто подарков не делает – всегда играют сильнейшими составами. Не дали отдохнуть даже Заряжко, а без неё нам было бы, конечно, полегче. Но в целом я рад, что удалось попробовать всех 12 игроков – вся команда была в игре, все запасные были всегда готовы. Не так много получилось сыграть первым темпом – уже со второй партии подача у «Динамо» усилилась и нас начали прижимать на приёме. Но края сыграли вполне достойно. Могу сказать, что у Петровой это была, наверное, лучшая игра в чемпионате. Впрочем, сегодня я доволен почти всеми своими игроками», — приводит слова Кашина официальный сайт казанского «Динамо».