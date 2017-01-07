Красильников: «Заречье» было очень сильно мотивировано на реванш против «Енисея»

Старший тренер команды «Заречье-Одинцово»прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в домашнем матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Настрой на «Енисей» у нас был серьёзный. Во-первых, мы проиграли им в первом круге чемпионата, а во-вторых, они играют вместо нас в Кубке вызова ЕКВ. Так что мотивированы на реванш мы были очень сильно. «Енисей» — опытная команда, которая в этом сезоне была в лидерах чемпионата России. У них хорошие игроки, опытная связующая, хороший тренер. Играть против них непросто. Мы начали встречу хорошо. Необходимо было потушить у игроков эйфорию от легко выигранной первой партии. Надо было самим зарабатывать очки, а не ждать, когда начнёт ошибаться соперник. Сегодня девочки — молодцы, сыграли собранно. Был провал в третьей партии, когда мы проигрывали 5 очков, но молодцы, что вытянули сет, дожали соперника. У нас сегодня были хорошая защита, приём, а главное, была команда», — приводит слова Красильникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.