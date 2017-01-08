«Газпром-Югра» одолел «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В заключительном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута на выезде в четырёх партиях взял верх над «Динамо-ЛО».В первом круге победы со счётом 3:1 добилась команда из Ленинградской области. Поражение на старте второго круга стало для бело-голубых девятым в сезоне, «Газпром-Югра» одержал шестую победу.«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (22:25, 24:26, 27:25, 28:30).