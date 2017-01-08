Алексеев: на всю жизнь тот гамбургер в Бразилии запомнился

Самый результативный на данный момент игрок чемпионата России по волейболу доигровщик «НОВЫ» Никита Алексеев, вернувшийся в спорт после службы в армии, рассказал, как остался без золотых медалей молодёжного чемпионата мира из-за гамбургера.
«Это было мальчишество. Сергей Константинович Шляпников — тренер очень строгий, требовательный, для него дисциплина на первом месте. По молодости лет мы ещё многого не понимали, огрызались, если нам что-то не нравилось. Это сейчас я повзрослел и многое переосмыслил. А раньше мог поспорить с тренером, ослушаться даже. Меня наказывали — и кроссы приходилось бегать, и домой отправляли. Самый последний раз это было перед молодёжным чемпионатом мира в Бразилии. Случилось это буквально на второй день по прибытии, в процессе акклиматизации. Нас предупредили, чтобы мы очень осторожно относились к еде: другая страна, своеобразное питание, не дай бог кто-то отравится. Разрешили есть овощи и фрукты, более ничего. А я парень здоровый, кушать-то хочется.
В гостиничном номере нашли ресторанное меню и вместе с соседом – не стану называть его фамилию, пусть всё, что случилось, останется на его совести, — заказали что-то типа гамбургеров. Не прошло и нескольких минут, как доктор команды про это узнал, и Сергей Константинович собрал команду. Мы решили признаться. Всё равно бы вычислили, из какого номера поступил заказ. Промолчать было бы ещё хуже. Когда нас построили и тренер спросил, кто это сделал, я вышел вперёд один – мой сосед по комнате остался на месте. Ну и меня отправили домой. А ребята выиграли тогда золотые медали. На всю жизнь тот гамбургер запомнится — тренер преподал мне, мальчишке, замечательный урок», — рассказал Алексеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику.
Полностью интервью «Алексеев: сказал – хочу служить в армии. Все оторвались от дел» можно прочитать, перейдя по ссылке https://www.championat.com/volleyball/article-264780-volejbol-intervju-luchshego-igroka-volejbolnoj-superligi-nikity-alekseeva.html