Ащев: в матче с краснодарским «Динамо» «Зенит» играл немного скованно

Капитан «Зенита-Казань»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 в матче 14-го тура чемпионата России.«Первый матч после праздников — нам было тяжеловато, многое не получалось. Вроде бы готовились хорошо, но присутствовала какая-то скованность, что не позволило нам свободнее играть. Сегодня Краснодар удивил. Во второй партии они неплохо сыграли в защите, много подняли достаточно сложных мячей, перевели в контратаку и забили, повели в счёте. Было достаточно интересно», — приводит слова Ащева официальный сайт «Зенита».