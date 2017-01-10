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Макарова из «Протона» — лучший бомбардир 11-го тура ЧР по волейболу

10 января 2017, вторник. 00:44. Волейбол
Всероссийская федерация волейбола определила лучших игроков 11-го тура женской Суперлиги по трём основным статистическим номинациям – набранные очки, очки на блоке, очки с подачи.

Лучшим бомбардиром тура стала Анна Макарова из «Протона», набравшая 28 очков. По 5 очков на блоке на счету Елены Гендель из краснодарского «Динамо» и Екатерины Осичкиной из «Енисея». 6 очков подачей набрала Ангелина Лазаренко из «Заречья-Одинцово».

Бомбардиры
28 – Макарова («Протон»)
19 – Воронкова («Динамо-Казань»)
16 – Малых («Динамо» Кр)
16 – Хабибуллина («Сахалин»)
16 – Щербань («Динамо-Москва»)

Блок
5 – Гендель («Динамо» Кр)
5 – Осичкина («Енисей»)
4 – Воронкова («Динамо-Казань»)
4 – Гончарова («Сахалин»)
4 – Енина («Протон»)
4 – Макарова («Протон»)
4 – Манзюк («Енисей»)
4 – Марюхнич («Динамо-Казань»)

Подача
6 – Лазаренко («Заречье-Одинцово»)
5 – Мороз («Сахалин»)
4 – Макарова («Протон»)
4 – Романова («Заречье-Одинцово»)
4 – Фролова («Енисей»)
3 – Гончарова («Сахалин»)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Енисей ЖВК Заречье-Одинцово ЖВК Протон Анна Макарова
Новости. Волейбол
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