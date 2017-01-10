Богусонов: Самара соскучилась по мужскому волейболу

Исполнительный директор федерации волейбола Самарской областиподдержал решение новокуйбышевской «НОВЫ» проводить домашние матчи в Самаре. В 14-м туре Суперлиги «НОВА» проиграла «Югре-Самотлор» со счётом 2:3 (25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15).«Самара соскучилась по мужскому волейболу. Поэтому и я, и любители этого вида спорта рады, что новокуйбышевская „НОВА“, созданная в своё время на базе куйбышевского „Автомобилиста“, будет проводить домашние матчи сезона в областном центре», — цитирует Богусонова «Волжская коммуна».