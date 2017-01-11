«Домброва Гурнича» победила «Сен-Рафаэль» в Лиге чемпионов

Польская «Домброва Гурнича» в перенесённом матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов в гостях переиграла французский «Сен-Рафаэль» со счётом 3:1. В первом туре французские волейболистки уступили турецкому «Фенербахче», а команда из Польши проиграла азербайджанскому «Азеррейлу».В следующем туре «Сен-Рафаэль» сыграет с азербайджанками, а «Домброва Гурнича» встретится с турчанками.«Сен-Рафаэль» (Франция) — «Домброва Гурнича» (Польша) — 1:3 (18:25, 15:25, 25:20, 22:25).